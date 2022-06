Gazzetta - C'è l'avallo di Spalletti sulla riconferma di Meret

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive ormai delle poche possibilità di rinnovo per Ospina con il Napoli. Il portiere andrà via il prossimo 30 giugno. De Laurentiis ha deciso di puntare su Meret.

Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"Il club di Aurelio De Laurentiis non ha ancora sistemato la questione del portiere. Il colombiano David Ospina, che a fine agosto compirà 34 anni, piace al Napoli dove è in scadenza di contratto. Ma finora tra domanda e offerta c’è un distacco consistente. E Ospina potrebbe anche trovare posto in Spagna, anche da secondo al Real Madrid. Alex Meret, anche lui nel giro azzurro, ha 25 anni e chiede maggiori garanzie al Napoli. Gli infortuni non lo hanno aiutato a trovare la continuità che pretende. Ma adesso sembra che De Laurentiis, con l’avallo di Luciano Spalletti, si sia deciso a rinnovargli la fiducia e a consegnargli la porta del Napoli"