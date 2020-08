Gazzetta - C'è anche il Napoli nella corsa a tre per Boga: il Sassuolo ha respinto la prima offerta ufficiale degli azzurri

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Boga: "Sono ore di frenesia nella corsa a Boga per Napoli, Atalanta e Borussia Dortmund. Nella volata a tre per l’attaccante francese saranno decisive le cessioni: il primo club che riuscirà a fare cassa potrà avere le armi giuste per accontentare le richieste del Sassuolo. I neroverdi sono una bottega cara e non hanno intenzione di scendere dal tetto di 40 milioni cash per cedere uno dei pezzi più pregiati della rosa di De Zerbi. Nessuna delle tre pretendenti è ancora arrivata a offrire 40 milioni, ma lentamente tutte stanno alzando la posta, avvicinandosi alle richieste del Sassuolo. Il Napoli ha dovuto incassare un no deciso all’offerta di 20 milioni e Younes come contropartita. Gli azzurri hanno proposto al Sassuolo anche altri giovani per ingolosire l’a.d. Carnevali, ma la posizione degli emiliani è quella di non accettare contropartite per una eventuale cessione dell’ala ex Chelsea (che andrà sostituito con un nome importante gradito a De Zerbi). A Napoli sperano che la possibile cessione di Milik alla Juve regali a De Laurentiis il tesoretto necessario a mettere la freccia e chiudere la trattativa, sempre che dai bianconeri non arrivi Bernardeschi in uno scambio col polacco (gli azzurri in quel caso allenterebbero la presa su Boga)"