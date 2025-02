Gazzetta - Buongiorno torna titolare: spunta un ballottaggio dell'ultim'ora

Napoli - C'è solo un ballottaggio nell'undici che scenderà domani in campo contro la Lazio. La sensazione forte, secondo la Gazzetta dello Sport, è che il napoli adotterà davvero il 3-5-2 all'Olimpico contro la compagine allenata da Marco Baroni. La novità più importante è senza dubbio il ritorno dal primo minuto di Alessandro Buongiorno che si posizionerà al centro del terzetto con ai suoi lati Juan Jesus e Rrahmani.

Lazio Napoli: le scelte di Conte

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport il ballottaggio è sulla fascia sinistra del Napoli. Si giocano una maglia Politano e Mazzocchi. Per il primo, giocare in quella posizione di campo, sarebbe qualcosa di davvero inedito essendo lui un'ala destra che gioca a piede invertito come si dice in gergo. L'ex Salernitana sarebbe una soluzione meno sperimentale in quanto ha già ricoperto quel ruolo in passato riuscendo anche ad essere convocato in Nazionale.