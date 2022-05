Bonus contratto Osimhen in caso di 20 gol: cifre e dettagli

Calcio Napoli - Bonus da 130 mila euro in caso di 20 gol per Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come l'attaccante disti soltanto tre reti da questo obiettivo che gli consentirebbe di aumentare il valore del suo contratto in questa stagione.

