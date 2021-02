Gazzetta - Bonucci in panchina col Napoli! Il centrale della Juventus è affaticato, spazio ad altri due bianconeri

Ultime notizie Napoli - Il muro resta invalicabile anche quando la coppia scoppia, perché nella difesa della Juventus tutti possono giocare con tutti garantendo sempre la stessa affidabilità. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Da quando Pirlo ha ritrovato tutti e quattro i suoi centrali, li ha fatti ruotare sistematicamente, alternando il duo più giovane (De Ligt-Demiral) con quello più esperto (Bonucci-Chiellini). A Napoli Leo andrà al massimo in panchina per un affaticamento: niente di grave, ma siccome mercoledì torna la Champions è meglio non correre rischi. Così è probabile che vedremo per la prima volta Chiellini e De Ligt"