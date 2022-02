Gazzetta boccia Napoli-Inter 1-1: gara brutta, scusate se alla vigilia vi avevamo promesso spettacolo. Eravamo in buona fede

Notizie calcio Napoli - "Diego lassù non si sarà divertito. Scusate se alla vigilia vi abbiamo promesso spettacolo. Eravamo in buona fede". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport boccia sia Napoli che Inter dal punto di vista della qualità di gioco e dello spettacolo offerto nel pareggio per 1-1 di ieri. Il quotidiano è piuttosto critico con le due squadre.

Napoli Inter 1-1 partita senza spettacolo