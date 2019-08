Gazzetta boccia Koulibaly, Manolas e Fabián! Prestazione mediocre dei centrali, spagnolo in serata-no

La notte di Firenze rimanderà le scelte dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, perché “il tridente è stato essenziale, ha nascosto le difficoltà della difesa e le pecche a centrocampo, ha consentito a Koulibaly e Manolas di archiviare senza conseguenze una prestazione mediocre, così come ha permesso a Fabian Ruiz di nascondere una condizione fisica non proprio esaltante”.

Queste le pagelle dei tre azzurri:

Manolas 5,5

“In certe situazioni si salva d’esperienza, ma appare in ritardo. Logico che in una settimana di lavoro l’intesa con Koulibaly non sia buona”

Kouilbaly 5,5

“Nel primo tempo regge la baracca da solo. Poi sui gol di Milenkovic e Boateng arriva in ritardo, anche se le colpe non sono tutte sue”

Fabián 5

“Spagnolo decisamente in serata no. Ma più che una questione di posizione tattica, appare in ritardo di condizione. Però anche così deve far meglio”