Gazzetta boccia il Napoli: supponenza tattica! Insigne spremuto, i quattro attaccanti non rientravano

Notizie Calcio Napoli - Due gol di Zlatan Ibrahimovic hanno segnato il match. Quando il Napoli ha messo all’angolo il Milan, non ha trovato un attaccante con la stessa inesorabilità, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli è stato a lungo all’altezza del Milan, ma oltre agli errori di mira, ha pagato, per una volta, la latitanza del suo totem, Insigne, spremuto da Mancini, e una certa supponenza tattica. Ha voluto intimidire con 4 attaccanti che però non aiutavano e non rientravano. La squadra è rimasta spesso troppo lunga e il Diavolo ha banchettato negli spazi"