Gazzetta - Benedetta fu la figuraccia di Verona: convinse la società a investire

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport definisce come benedetta la sconfitta contro il Verona da parte del napoli nella prima giornata di campionato. Quel risultato negativo convinse la società ad investire in maniera forte sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa:

"Benedetta fu la figuraccia di Verona. Sembra ossimoro, ma è la realtà. Quel giorno è servito a Conte a trasmettere il suo personale dolore per la sconfitta. Un blackout psicologico usato come trampolino per rilanciarsi. E anche per sottolineare alla società la necessità di avere nuovi eroi per poter tornare subito a lottare per traguardi importanti. Da quel giorno, sono arrivati Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour, giocatori che hanno cambiato totalmente la fisionomia della squadra e alzato la qualità e l’esperienza del gruppo. Nuovi leader subito sintonizzati sull’obiettivo comune: riportare in alto il Napoli".