Gazzetta: è bastata la presenza di Raiola per scatenare la fantasia dei tifosi del Napoli

Lo Sport Village è blindato, c’è un servizio d’ordine molto severo a sorvegliare sulla tranquillità del Napoli come racconta la Gazzetta dello Sport:

"La struttura è d’élite, è un insieme di comfort che rendono meno pesante le giornate dei calciatori. Durante il giorno, la zona è off limits ma, ieri mattina, di colpo s’è movimentata, quando il cancello dell’hotel s’è aperto per fare entrare Mino Raiola. È bastata la sua presenza a Castel di Sangro, comunque, per scatenare la fantasia dei tifosi, in tanti si sono chiesti il motivo di quella visita. Insomma, s’è pensato che il noto manager stesse lì per discutere l’eventuale ingaggio di un suo assistito"