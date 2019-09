Gazzetta avvisa la Serie A: una mossa della Fiorentina contro la Juventus potrebbe aver dato un’idea a tutte le avversarie

Napoli notizie calcio - Fare un punto sulla Juventus che ha fatto un punto a Firenze è complicato più dello scioglilingua, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"La partita è stata strana, irrazionale, con la Juve di Sarri che ha faticato a costruire e creare gioco. Tutto vagamente anti-storico, come il look di Sarri che ha scelto una terza via: non la camicia, non la tuta ma una polo blu a maniche lunghe, i pantaloni scuri e le sneaker bianche. Anche lui sa che la prestazione è stata deludente. Montella e Simeone vivono su due pianeti lontani – difficile trovare due allenatori più diversi – ma il 3-5-2 viola, con Castrovilli su Pjanic, potrebbe aver dato un’idea a tutte le avversarie: se vi serve un po’ di kryptonite, cercate qui"