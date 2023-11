Gazzetta attacca: prendere quel gol è qualcosa che non si può spiegare, ha lasciato impietriti tutti

Ultime notizie Napoli - Il Napoli è freddo, non riscalda, non entusiasma. Altra gara a sprazzi, con un predominio sterile contro l'Union Berlino. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

L’aggravante? Non aver chiuso un match contro una squadra che arrivava da dodici sconfitte consecutive tra campionato e Champions:

"Anche ieri gli errori sono stati diversi e uno è costato al Napoli la vittoria: prendere gol in ripartenza da un angolo a favore e in vantaggio di un gol è qualcosa che non si può spiegare, che ha lasciato impietriti tutti, anche i tifosi"