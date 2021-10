Gazzetta attacca: il Napoli ha sbagliato a piacersi troppo allo specchio! Dopo il gol ha cercato manovre spettacolari, l’illusione è continuata perché anche in 10 ha costruito una bella palla gol

Napoli Calcio - Il Napoli ha sbagliato - cosa che in parte aveva fatto anche col Cagliari nel primo tempo - a piacersi troppo allo specchio come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Dopo il gol ha cercato manovre spettacolari. Petagna non ha trovato l’attimo per la conclusione. E l’illusione è continuata perché anche in 10 il Napoli ha costruito una bella palla gol, di fatto un rigore in movimento che Zielinski ha incredibilmente sbagliato. Poi Spalletti, nell’intervallo, ha ridisegnato la squadra col 4-4-1: Osimhen nelle praterie e Anguissa a chiudere"