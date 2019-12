Gazzetta attacca De Laurentiis: "Ha esautorato Ancelotti alla vigilia di una gara delicata nascondendosi dietro altri silenzi: Carlo non meritava questo comportamento"

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport punta il dito contro Aurelio De Laurentiis, reo di aver alimentato ancora di più questo caos: "Questo paradossale autunno del Napoli resterà negli annali per l’incredibile situazione vissuta (40 giorni) e della quale Aurelio De Laurentiis non può che essere responsabile, senza salvare alcuno dei protagonisti, tutti colpevoli nella vicenda. I silenzi della società hanno avuto l’impatto di un urlo, in questo lungo periodo di crisi che ha visto scivolare anonimamente la squadra a centro classifica, ma al tempo stesso qualificarsi bene per gli ottavi di Champions, senza sconfitta e mettendo alle corde i campioni d’Europa del Liverpool. In queste settimane, a parte un cinguettio la sera del pari ad Anfield, il presidente ha lasciato rosolare nei risultati negativi squadra e lo stesso Ancelotti sul quale, con un comunicato del 6 novembre, aveva rovesciato tutta la responsabilità per quanto successo prima e dopo l’ammutinamento. Nessun’altra parola a sostegno del proprio allenatore, di fatto esautorato già alla vigilia di una gara delicata con l’accordo raggiunto con Rino Gattuso. Anche ieri sera nessuna parola sul successo più largo in Champions della storia del Napoli. Poi poco prima della mezzanotte il tweet di benservito con l’esonero. Resta una macchia indelebile. Un comportamento discutibile, che un professionista come Carlo Ancelotti non meritava, anche se di errori ne ha commessi pure lui e non pochi"