Gazzetta - Assalto Juve a Koulibaly in caso di addio per De Ligt: la situazione

Calciomercato Napoli - Koulibaly alla Juve se va via De Ligt. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta questo clamoroso scenario di mercato che potrebbe verificarsi la prossima estate.

"Comunque, in prospettiva, non vanno sottovalutate le voci che vogliono De Ligt lontano da Torino. Ciò spiega come mai la Juve si stia guardando intorno anche per un rinforzo al top per la difesa. Se davvero De Ligt dovesse trovare un acquirente, allora, il primo della lista per sostituirlo è il corazziere del Napoli: Kalidou Koulibaly. Stiamo parlando di un giocatore che ha già dimostrato con i fatti quanto tiene alla sua attuale maglia. In passato è stato accostato al Psg e al Manchester City, ma alla fine tutto è sempre finito nel nulla. Anche lui ha ormai 30 anni abbondanti e i vertici bianconeri sperano che voglia togliersi lo sfizio di un nuovo ciclo vincente".