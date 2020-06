Gazzetta applaude il modello De Laurentiis: azienda solida e futuro garantito! Risorse liquide per oltre 100 milioni, il Napoli potrà spendere senza indebitarsi

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha voluto tributare un simbolico applauso ad Aurelio De Laurentiis per l'oculata gestione finanziaria portata vanti negli anni con la sua SSC Napoli:

"La coppa Italia è soltanto l’inizio del grande progetto tecnico avviato da Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sarà tra le grandi anche per gli anni futuri, non ci sarà alcun ridimensionamento della spesa per quanto riguarda gli investimenti. Il club è già oltre il presente, il presidente ha ambizioni europee, che può permettersi. La sua capacità imprenditoriale ha reso il Napoli un’azienda solida, in grado di poter spendere senza il problema dell’indebitamento. Risorse liquide per oltre 100 milioni ne garantiscono la forza economica e, sotto certi aspetti, ne giustificano le pretese".