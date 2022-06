Gazzetta annuncia: ecco come chiameremo Kvaratskhelia, fanno così anche in Georgia

Il prossimo attaccante esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sta provocando un effetto scossa sulla passione dei napoletani, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Cosa mostrano le immagini che girano della Nations League? Hanno mostrato le qualità di un attaccante capace di segnare in diverse condizioni e comunque sempre alla ricerca della giocata di qualità:

"Un pallonetto a Gibilterra, un rigore realizzato alla Bulgaria e un’altra rete contro la Macedonia del Nord di Eljif Elmas, suo prossimo compagno.

Quello che ci interessa oggi capire è se le qualità mostrate finora da Kvara - così lo chiamano anche in Georgia e così lo chiameremo noi - in questa serie C della Nations possano essere replicate a livello più alto, cioè nel campionato italiano. In casa Napoli sono convinti di sì"