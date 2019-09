Gazzetta - Ancelotti valuta con lo staff il suo Napoli: ci sono due buone notizie per il mister

Notizie Calcio Napoli - Sulla scrivania dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti sono arrivate notizie confortanti che l’aiuteranno a preparare la gara con la Sampdoria in programma sabato prossimo, alla ripresa del campionato. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Riordinare le idee e ripartire. Non sarà stata certo la sconfitta di Torino a rimettere in discussione il progetto del Napoli. Carlo Ancelotti ha approfittato della sosta per valutare alcune questioni, ha fatto un punto con il suo staff tecnico per rimettere a posto le cose dopo la delusione dell’Allianz Stadium. Intanto, dagli Stati Uniti gli è arrivata la conferma del momento magico che sta vivendo Lozano: tra i protagonisti della vittoria del Messico contro gli Stati Uniti (0-3). L’altra buona nuova l’ha potuta constatare di persona, seguendo gli allenamenti di Llorente: l’attaccante è in buone condizioni e ha tanta voglia di rendersi utile alla causa"