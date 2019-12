Gazzetta - Ancelotti schiera i dissidenti Insigne, Mertens e Callejon responsabilizzandoli. Come a dire: se dovete dimostrare qualcosa, fatelo sul campo

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli: "Con Mertens e Callejon, oltre a Insigne, titolari, l’allenatore prova anche a responsabilizzare i dissidenti. Se dovete dimostrare qualcosa, fatelo sul campo. Ma il 4-4-2 della prima parte non ha alcuna forza d’urto. Poi entrano Llorente per Insigne e Younes per Lozano, prima centrale e poi esterno. Mertens si toglie sempre più dalla prima linea (3+1), a destra si prova a insistere con più facilità che a sinistra; ma aumentano soltanto i corner (10-3) e non le occasioni".