Gazzetta - Ancelotti passa al 4-2-3-1 e vuole tenersi Milik (se non rientra nello scambio per Icardi): sarà Insigne-Fabián-Lozano il terzetto titolare

Il Napoli lancia la sfida alla Juve, prima varando un 4-2-3-1 più funzionale e che meglio si addice alle caratteristiche dei singoli, poi cercando di concludere il calciomercato con Mauro Icardi dopo l'acquisto di Hirving Lozano. Sull'argentino, De Laurentiis è in attesa che decida sul proprio futuro. In ogni modo, sarà un Napoli determinato e competitivo, che presenterà qualche variante rispetto a quello arrivato alle spalle della Juve, nello scorso campionato", scrive l'edizione odierna di Gazzetta.

Che esalta Lorenzo Insigne da una parte e Hirving Lozano dall'altra per la prossima stagione:

"E’ la novità del nuovo corso. Dopo una stagione trascorsa al fianco di Arek Milik, nel ruolo di seconda punta, il capitano è ritornato nella sua posizione, su quella fascia sinistra, dove ha saputo costruirsi una carriera importante, sia a Napoli sia in Nazionale: in quel ruolo è uno tra gli imprescindibili di Roberto Mancini. La decisione di Ancelotti, di schierare il tridente alle spalle del centravanti, ha giovato all’attaccante napoletano. Lorenzo si è presentato in ritiro senza il broncio, ma sereno e felice di poter essere ancora la bandiera di questa squadra. Da esterno ha iniziato a riproporre sprazzi di grande calcio, giocate che hanno impressionato i campioni d’Europa del Liverpool nell’amichevole d’inizio mese, giocata a Edimburgo. Sembra rinato, Insigne, s’è tolto dalle spalle il peso di una stagione vissuta tra contestazioni e polemiche. Dopo il chiarimento avuto con l’allenatore e l’assicurazione che sarebbe ritornato a sinistra, il capitano s’è ripreso il suo Napoli.

L’acquisto di Hirving Lozano arricchirà l’organico di un altro giocatore di talento, che si esprime al massimo giocando a sinistra, in quel ruolo che ha ricoperto nel Psv Eindhoven e che ricopre nella nazionale messicana. Una competitività, in ogni modo, che non esisterà sul piano pratico, perché Lozano andrà a adattarsi a destra, dove qualche volta ha agito e Lorenzo resterà forte nel suo ruolo. Se nulla cambierà nella trattativa tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez (le notizie non sono incoraggianti), sarà Fabian Ruiz a posizionarsi al centro del tridente. Il sogno napoletano sarebbe quello di vedere Mauro Icardi con la maglietta azzurra, ma Ancelotti vuole tenersi stretto Milik, a prescindere. Se poi dovesse finire nella trattativa Icardi… Soltanto ipotesi, al momento, perché Cristiano Giuntoli è in attesa che gli arrivi la telefonata di Wanda Nara per imbarcarsi sul primo volo disponibile per raggiungere Milano".