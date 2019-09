Gazzetta - Ancelotti aveva fatto capire Llorente titolare! Vedere Lozano dal 1' è stata una sorpresa

Ultimissime calcio Napoli - Bello e spettacolare, per lunghi tratti, il Napoli di Carlo Ancelotti. Quello con la Sampdoria è stato un buon test in previsione della prima di Champions contro il Liverpool, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"«Abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo ho provveduto a qualche cambio e la freschezza dei nuovi ci ha dato tanto», dice Carlo Ancelotti che ha fatto esordire Fernando Llorente, inserendolo a metà ripresa. «È un giocatore completo. Tutti lo confondono per questa sua statura, ma gioca bene la palla. È un terminale offensivo, non solo per i cross. Davanti ho tante soluzioni».

Nella conferenza pre gara, Ancelotti aveva lasciato intendere che avrebbe schierato Llorente dal primo minuto. Ma poi in campo c’era Lozano e non lo spagnolo. Una sorpresa, il messicano titolare. «È tornato solo giovedì ma l’ho visto in forma. Avevo incertezza su altri giocatori, anche su Llorente: ho preferito inserirlo a gara in corso. Insigne, invece, ha recuperato da poco»"