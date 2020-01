Gazzetta - Allan non è stato escluso per punizione: è infortunato, si spera di recuperarlo per la Juve

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'esclusione di Allan dai convocati per la Lazio non è dovuta a motivi disciplinari: "Il suo non è un caso come si era paventato. Il mediano brasiliano è stato escluso dall’elenco dei convocati per la partita di stasera. perché infortunato. Affaticamento muscolare, è stato scritto nel report del club sulla seduta di rifinitura. Ieri pomeriggio, Allan è stato sottoposto ad esame strumentale che ha confermato la sofferenza nella zona dell’anca destra. Il caso era stato prospettato dopo quanto accaduto sabato sera, contro la Fiorentina. All’atto della sostituzione, il giocatore aveva lasciato il campo incavolato nero e non si era fermato nemmeno in panchina, raggiungendo, di corsa, gli spogliatoi. Nel dopo partita, però, nessuno aveva fatto riferimento al problema muscolare e non se n’è parlato nemmeno domenica. Il riscontro si è avuto soltanto dopo la rifinitura di ieri, quando il club ha comunicato il suo infortunio. Gattuso, tuttavia, proverà a recuperarlo per la sfida alla Juventus, in programma domenica sera,al San Paolo"