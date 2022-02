Gazzetta - Al 75' del derby l'Inter guardava al Napoli come ultimo vero scoglio per lo scudetto

Napoli calcio - Il finale del derby milanese ha aperto nuovi scenari in testa alla classifica. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive:

"A un quarto d’ora dal termine, l’Inter guardava a Napoli come all’ultimo vero scoglio prima di una serena gestione del vantaggio scudetto. Invece ora la trasferta di sabato al Maradona è tutto un altro viaggio. Prima, martedì, ci sarà la Roma in Coppa Italia, poi il Liverpool in Champions. Inzaghi dovrà essere bravo a risollevare subito la squadra che in campionato non perdeva dal 16 ottobre".