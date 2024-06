Gazzetta - A Lukaku non dispiacerebbe giocare nel Milan: prossima settimana incontro tra i due club

Calciomercato Napoli - Il Milan si muove per Romelu Lukaku si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. La prossima settimana è previsto un contatto a Londra tra le due società mentre con l'entourage del calciatore c'è stata più di una chiacchierata. Il Chelsea vuole cedere Lukaku per il valore della clasuola rescissoria (44 milioni) mentre il Milan lo vorrebbe in prestito.

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Lukaku non chiude assolutamente le porte al Milan. Non gli dispiacerebbe tornare in quella città anche se a Napoli c'è Antonio Conte.