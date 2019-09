Gazzetta - 26 tiri contro Audero, due dati fanno ben sperare il Napoli! Llorente mostra già il suo valore aggiunto

Notizie calcio Napoli - Il gioco del Napoli fluisce, anche se manca precisione sotto porta contro la Sampdoria. Alla fine saranno ben 26 i tiri verso Audero, un record per questa stagione di Serie A come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Numeri e prestazione che fanno ben sperare per il prosieguo. Peccato però che bisogna aspettare oltre un’ora per il raddoppio che chiude la gara, con la Samp un po’ sulle gambe, che non riesce più ad alzarsi col pressing di Ekdal e Linetty. Forse è tardivo l’ingresso di Gabbiadini che qualche apprensione crea agli azzurri. Intanto è entrato anche Llorente e dopo 7’ mostra già il suo valore aggiunto: in area va a «rubare» un pallone malamente toccato da Ekdal, si allarga e serve l’assist per Mertens, il cui tiro è agevolato in porta da Ferrari. Finisce qui e il bicchiere è mezzo pieno"