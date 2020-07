Gazzetta - Gattuso ed il suo staff pensano alle alternative in difesa, mesi fa è stato provato Di Lorenzo con discreti risultati

Notizie Calcio Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, in vista della partita di sabato contro la Lazio, avrà a disposizione solo due difensori centrali come Kalidou Koulibaly e Sebastiano Luperto, peraltro quest’ultimo ancora mai utilizzato nel post pandemia. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Gattuso e il suo staff devono pensare a delle alternative per preparare l’assetto contro il fortissimo attacco blaugrana guidato da Messi. Quando in gennaio si è ritrovato in una situazione simile (fuori Koulibaly e poi Maksimovic), il tecnico spostò centrale Di Lorenzo con discreti risultati, anche se quel Napoli non aveva trovato i propri equilibri migliori. Vedremo se contro la Lazio testerà quest’assetto"