Gattuso verso la Fiorentina? Repubblica: sarà l’osservato speciale al Franchi, è destinato a diventare la sua futura casa

Calciomercato Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non ha parlato direttamente con nessun club, concentrato com’è sullo sprint per la zona Champions League. Ne parla Repubblica.

"Il suo potente manager, Jorge Mendes, gli ha fatto capire che il progetto più interessante è quello della Fiorentina di Commisso: guarda caso l’avversaria che il Napoli si troverà sulla sua strada nella decisiva sfida di domenica mattina. Il penultimo turno di campionato si trasformerà dunque in 90’ da sliding doors per Ringhio, che sarà l’osservato speciale nella gara in calendario allo stadio Franchi: destinato molto probabilmente a diventare la futura casa del tecnico calabrese"