Gattuso su tutte le furie, CorrSera: ha mandato via l'indolente Allan e su Lozano...

Ultime calcio Napoli - Ammettere i propri errori è un jolly per Rino Gattuso. Che, alla vigilia della trasferta a Cagliari, lo gioca e si concede così il piglio duro, con sé e con la squadra: si chiama credibilità. Lui colpevole di aver chiesto ai suoi il «pressing alto», lui «frettoloso» quando ha creduto che Koulibaly fosse pronto contro il Lecce.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Ancora lui che giustificò Allan quando un mese fa, sostituito durante Napoli-Fiorentina, era andato direttamente nello spogliatoio, ora gliene dice quattro al brasiliano. «Non si è allenato come dico io, ha fatto delle grandi camminate. Giusto che resti a casa». Rino, il leader duro, nell’allenamento di ieri mattina si è spinto sino a mandare via Allan prima che la seduta si concludesse. L’atteggiamento indolente del giocatore deve averlo mandato su tutte le furie e spinto a mettere i puntini sulle «i». «Milik ha un’infiammazione al ginocchio, Koulibaly non è al meglio. Lozano? Siete lì a puntare il dito perché gioca poco, ma se ne parla tanto perché è costato 50 milioni. Se il Messico mi ha dichiarato guerra vuol dire che non ci andrò più. Cosa deve dire Llorente, che meriterebbe di giocare di più?». Non è una lavagna per buoni e cattivi (elogia Demme, Elmas e soprattutto Mertens) piuttosto l’esigenza di chiarire che la gestione del suo spogliatoio non prevede sconti".