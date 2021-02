CdM - Gattuso stravolge la vita a Napoli di Lozano: spunta una statistica impressionante sul messicano

Napoli Calcio - Lozano è ormai il punto fermo dell’attacco di Rino Gattuso. Segna più di tutti e il suo è diventato un vizio che esalta i tifosi azzurri e il gioco del Napoli. Da grande incognita a certezza: nel calcio le cose cambiano in fretta. Un oggetto misterioso con Ancelotti e ora è diventato il Re Mida dell’attacco azzurro: 12 reti stagionali in 27 presenze.

Lozano

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il merito della nuova vita da bomber di Lozano è sicuramente di Gattuso che lo ha risollevato anche dal punto di vista fisico. Ora non va più a terra come ha più volte sottolineato il tecnico calabrese, ma devono pensarci gli avversari a cercare di arginarlo. E come testimoniano i numeri non ci riescono affatto: Lozano ha causato 22 cartellini gialli ai difensori in 20 giornate di Serie A. Crea sempre la superiorità e ha una grande facilità nel saltare gli avversari: una freccia incontenibile che non conosce pause soprattutto in zona gol. Un nuovo acquisto a tutti gli effetti".