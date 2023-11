Clamoroso Gattuso, a fine stagione può tornare in Italia: un club di Serie A pronto all'assalto

Notizie calcio. Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, sta provando a migliorare le sorti del suo Marsiglia: arrivato a stagione in corso, si è dato come obiettivo il ritorno in Europa della squadra transalpina, ma ad oggi i risultati continuano ad essere altalenanti.

Gattuso torna in Italia?

Nonostante ciò, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, secondo alcuni rumors il futuro di Gattuso potrebbe essere lo stesso lontano dal Marsiglia. Ci sarebbe infatti il richiamo dell'Italia ad ammaliare il tecnico: ad osservare la situazione è il Torino, che al termine dell'annata potrebbe separarsi da Juric e puntare proprio sull'ex Napoli.