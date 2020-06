Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, Gattuso avrebbe premiato i suoi calciatori per la professionalità dimostrata ultimamente e quindi niente ritiro pre partita. Appuntamento stamattina a colazione a Castel Volturno. Ci sarà anche Callejon che si è accordato in extremis con De Laurentiis per il prolungamento del suo contratto fino al prossimo 31 agosto e che oggi dovrebbe partire titolare contro la SPAL.