Gattuso recupera Manolas e Luperto: contro l'Inter difesa obbligata. Vicino al rientro anche Mertens

Ultime calcio Napoli - Capodanno in campo per gli azzurri di Gattuso. C'è da preparare un gennaio di fuoco, con cinque gare da disputare, a partire dai due big match in cinque giorni, ovvero la sfida del San Paolo contro l'Inter all'Epifania e la gara di Roma con la Lazio di sabato 11.

Ultime SSC Napoli, Gattuso recupera Manolas e Luperto: contro l'Inter giocheranno loro

Come riporta Il Mattino:

"Certa l'assenza del lungodegente Malcuit (il cui rientro potrebbe avvenire a marzo), difficili i recuperi di Maksimovic e Koulibaly. Recuperato Luperto, vicino alla piena efficienza fisica anche Mertens. E se Tonelli, in campo anche ieri per l'allenamento, è vicino alla cessione e non è mai stato preso in considerazione, Ghoulam ha finalmente lavorato col gruppo e dovrebbe strappare la convocazione. Si va, dunque, verso la coppia centrale Manolas-Luperto nella sfida con l'Inter. Vicinissimo alla condizione di «abile e arruolabile» anche Mertens, ieri impegnato in un lavoro personalizzato volto proprio a smaltire un affaticamento muscolare che lo perseguita da alcune settimane".

manolas

Manolas