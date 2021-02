Gattuso pensa all'Atalanta, ADL conferma Giuntoli ma non replica al tecnico: stasera sarà al 'Maradona' per la coppa Italia

Napoli Calcio - Sul campo immerso nel lavoro per preparare al meglio la sfida di stasera contro l'Atalanta: questo il giorno di vigilia di Gattuso concentrato al massimo su quello che ama fare di più, allenare i suoi calciatori. E il clima con la squadra è stato sempre buono, gli azzurri hanno sempre mostrato grande compattezza nei suoi confronti.

Come riporta Il Mattino:

"Il presidente non ha replicato alle parole di Gattuso, in questi giorni non ha parlato con il tecnico al quale aveva confermato mercoledì scorso attraverso un tweet la piena fiducia. E ieri De Laurentiis con un altro tweet («Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po' tutti quanti») ha confermato la fiducia al ds azzurro, anche lui dopo il ko di Verona finito nelle voci di una sua posizione a rischio (Giuntoli è legato da altri tre anni di contratto con il club azzurro). De Laurentiis sarà allo stadio stasera per la partita contro l'Atalanta e potrebbe anche anticiparsi e passare all'hotel Britannique per trascorrere le ore di immediata vigilia con la squadra in ritiro e trasferirsi con tutto il gruppo al Maradona. Domani poi sarà impegnato nell'assemblea di Lega che dovrà decidere sui Fondi".