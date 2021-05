Gattuso non vuole sentire parlare di calendario facile: lanciato un messaggio chiaro alla squadra

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Rino Gattuso non voglia sentire di calendario facile per il Napoli nelle prossime tre gare. L'allenatore non si fida dell'Udinese e ha richiamato all'ordine tutto l'ambiente.

Gattuso

NAPOLI-UDINESE: IL RICHIAMO DI GATTUSO

La rosea scrive: "Sulla carta, il Napoli ha il calendario migliore ed è in vantaggio negli scontri diretti con l’Atalanta e in parità con la Juve, ma in vantaggio per numero di gol segnati con una differenza di più 11. Gattuso non vuole sentir parlare di altro, ha chiesto alla squadra la concentrazione assoluta per evitare passi falsi che potrebbero comprometterne l’obiettivo da raggiungere. Al tecnico piacerebbe poter garantire ai napoletani la partecipazione alla Champions prima di mettere mano a una nuova avventura".