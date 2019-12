Gattuso-Napoli, Tuttosport: è in parola con ADL, ha già allertato il suo staff. Contratto semestrale con opzione, i dettagli

Napoli calcio ultimissime - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport mette in pole Gennaro Gattuso per la panchina del Napoli con tanto di dettagli contrattuali che gli avrebbe proposto Aurelio De Laurentiis.



"Ormai da giorni Ringhio non risponde più al telefono: pare che De Laurentiis gli abbia chiesto di pazientare qualche giorno ed evitare di prendere altri impegni altrove. Anche la Fiorentina ha contattato l’ex allenatore del Milan, ma la sua scelta sarebbe il Napoli per tutta una serie di ragioni. De Laurentiis, di contro, lo avrebbe scelto perché ha un carattere tale da risvegliare l’orgoglio della squadra e saprebbe anche mettersi in gioco con un contratto semestrale, con l’opzione del rinnovo in caso di approdo alla zona Champions. I collaboratori di Rino Gattuso sono già allertati, in primis Luigi Riccio, con il quale Ringhio ha un rapporto di vecchia data: si sono incontrati giovanissimi prima di trasferirsi entrambi in Scozia, nel 1997, ai Glasgow Rangers".