Gattuso-Napoli, Gazzetta: rinnovo più di un'idea! ADL sorpreso da Rino, c'è un indizio

Per il momento è qualcosa in più di una semplice idea, ma già abbastanza per poter ipotizzare che Gattuso sarà l’allenatore della SSC Napoli anche per il prossimo anno. Qualche indizio c’è per sostenere questa previsione, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Rinnovo Gattuso-Napoli, futuro insieme?