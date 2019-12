Gattuso-Napoli, CorSport: non accetta proposta semestrale, ieri primo contatto con ADL tramite Mendes

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un contatto che ci sarebbe stato tra De Laurentiis e Rino Gattuso che però avrebbe fatto presente di non voler firmare un contratto semestrale con il Napoli.

"Ma tante cose sono successe, e sono le regole (non scritte) di questo mondo che Ancelotti ha attraversato e conosce: c’è stata una telefonata con Allegri, che ha chiacchierato con Adl e gli ha spiegato i motivi della sua scelta di vita, cioè aspettare giugno e poi decidere; ce n’è stata un’altra con Spalletti ed è rimasta lì, come una esplorazione doverosa; e ieri c’è stato cil contatto con Jorge Mendes, ch’è vicino a Gattuso, ed ha spiegato: il desiderio è indiscutibile, però solo in presenza di un’idea che non sia semestrale. Ma il Napoli non è solo a rovistare tra i propri pensieri: c’è anche la Fiorentina che lo fa ed ha messo Gattuso in cima alla personalissima lista".