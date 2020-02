Gattuso mette tutti in riga, Tuttosport: stop alla mediazione ad oltranza, da adesso andrà in campo solo chi darà garanzie

Ultime notizie Napoli. Gennaro Gattuso, come riportato da Tuttosport, non vuole più vedere passi falsi dalla sua squadra. Ieri l'allenatore ha annunciato la mancata convocazione di Allan per lo scarso impegno dimostrato negli ultimi allenamenti: un monito, scrive Raffaele Auriemma, per tutti gli azzurri che adresso dovranno guadagnarsi il posto in campo.

Esclusione Allan, Gattuso usa il pugno di ferro

"Ringhio ha deciso di cambiare metodo, rinunciando alla mediazione ad oltranza e scegliendo di premiare chi dimostra di impegnarsi di più. Da oggi in poi in campo andranno i più allenati e volenterosi, quelli che avranno il rendimento costante contro ogni avversario e non costringeranno Gattuso a cambiare traguardo da una settimana all’altra".