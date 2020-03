Gattuso è maniacale sulla preparazione: contatti quotidiani con i calciatori del Napoli, due raccomandazioni ai suoi

Ultimissime Napoli - Il rinvio degli allenamenti non fa bene ai calciatori del Napoli, ed il tecnico calabrese Gennaro Gattuso è maniacale sulla preparazione come racconta l’edizione odierna de Il Roma:

“Sta avvisando quotidianamente i suoi ragazzi di tenersi in forma e continuare a rispettare la tabella di lavoro impostata dallo staff tecnico. Non è facile rimanere in casa e pensare di poter stare al top. Ma magari evitando di mangiare troppo e rispettando le regole imposte da “Ringhio” qualche beneficio ci potrà essere. Gattuso è stato il primo a dire che in questo momento il calcio non è prioritario. Conta la salute. E quindi più si aspetta meglio è”