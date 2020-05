Gattuso maniacale, alle 8.30 già era a Castel Volturno! Tuttosport: ha voluto controllare di persona che tutto sia stato organizzato in maniera perfetta

Ore 8,30: Gattuso arriva a Castelvolturno e da quel momento ricomincia ufficialmente il lavoro del Napoli su di un campo di calcio, dopo 59 giorni di lockdown, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport. Vi proponiamo un breve stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Il coach ha voluto controllare di persona che tutto sia stato organizzato in maniera perfetta. Il presidente De Laurentiis non ha lasciato nulla al caso e, dalla sanificazione di tutta la struttura alla consegna del materiale tecnico presso il domicilio di tecnici e calciatori, oltre a due tamponi in 72 ore risultati tutti negativi, il Napoli si è attenuto in maniera capillare alle prescrizioni volute dal Governo ed ha confermato di essere club all’avanguardia nel panorama calcistico nazionale”