Gattuso: "Io razzista, sessista e omofobo? Travisate vecchie dichiarazioni! Mi sono preso 'terrone' in tutti gli stadi, l’odio da tastiera è pericolosissimo"

Ultime notizie Napoli - Gennaro Gattuso, ex allenatore di Napoli e Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Vi proponiamo alcuni brevi stralci.

Sembra che a Londra i tifosi non l’abbiano voluta perché lei sarebbe razzista, sessista e omofobo.

Sospetta qualche gioco di potere interno?

«Di sicuro io non sono né razzista, né sessista, né omofobo: sono state travisate vecchie dichiarazioni mie. Perché non chiedete ai miei ex compagni e ai giocatori che ho allenato del mio rapporto con loro? Io mi sono preso del terrone in tutti gli stadi: come razzista non sarei molto credibile. Quanto al resto, non perdo tempo con le sciocchezze. Piuttosto, la mia vicenda insegna una cosa»