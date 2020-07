Gattuso ha le idee chiare, Il Mattino: non vuole si pensi già al Barcellona. Mercoledì il Parma, Napoli senza centravanti

Ultime calcio Napoli - La vittoria è arrivata nel finale di una gara che il Napoli ha rischiato addirittura di perdere, ecco perché anche Gattuso ha qualcosa da recriminare alla sua squadra che già a Bologna aveva vissuto un tempo di totale blackout.

Come riporta Il Mattino:

"Ma l'allenatore ha le idee chiare e innanzitutto non vuole che la squadra si possa lasciare distrarre dal pensiero della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, in programma il prossimo 8 agosto. Poi ovviamente l'infortunio di Mertens con l'Udinese lascia un po' di preoccupazione anche perché a Parma mercoledì non ci sarà nemmeno Milik, squalificato dopo l'ammonizione rimediata ieri sera al San Paolo".