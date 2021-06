Gattuso-Fiorentina, Gazzetta rivela: volate parole grosse già nelle riunioni, Rino temeva di aver sbagliato scelta

Serie A - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Gattuso e La Fiorentina: "Il perché di un matrimonio non consumato e dunque annullato, per Gattuso è chiaro: la Fiorentina non ha mantenuto le promesse di rafforzamento della squadra e in quei 20 giorni più volte in incontri per via telematica il tecnico ha sollecitato interventi rapidi sul mercato che non arrivavano. Gattuso vive giorni in cui è combattuto, teme di aver sbagliato scelta. In effetti nelle riunioni volano anche parole grosse e qui dovranno essere i diretti interessati a spiegare e a scusarsi".

