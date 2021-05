Gattuso-Fiorentina, contratto firmato a... Marechiaro! Il retroscena

Napoli Calcio - Subito una nuova avventura a Firenze per Gennaro Gattuso. Un'esperienza partita proprio nel napoletano. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, l'oramai ex tecnico del Napoli ha firmato il nuovo contratto direttamente a casa sua:

Resterà a Napoli ancora qualche giorno, probabilmente fino al termine della settimana, ma la testa è già alla sua nuova sfida. Rino Gattuso alla fine ha ceduto alla corte di Rocco Commisso e ha detto sì alla Fiorentina, firmando il nuovo contratto nella sua casa di Marechiaro, dove sono venuti i dirigenti viola Pradè e Barone