Gattuso finisce di nuovo sott’accusa: rischio Champions ma c'è margine per recuperare, pronti i rimproveri per alcuni azzurri

Napoli Calcio - E' bastato un attimo, l’errore commesso in un attimo dalla sua squadra, per essere tirato giù ancora una volta. Per ritrovarsi da uomo del miracolo Champions a quello che invece la Champions l’ha buttata via con le sue mani, o meglio ancora, con i suoi cambi. Non è stata una giornata facile per Rino Gattuso che dopo 47 partite giocate, si ritrova di nuovo al centro delle polemiche. E soprattutto indicato come unico responsabile del pareggio contro il Cagliari.

