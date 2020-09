Gattuso e il 4-2-3-1, Il Mattino: ecco perché il tecnico insiste sul nuovo schema

Notizie Calcio Napoli - Ancora prove tattiche proiettate sul 4-2-3-1 per Gennaro Gattuso a Castel di Sangro. Lo racconta Il Mattino oggi in edicola:

Il 4-2-3-1 che anche ieri mattina Gattuso ha provato e riprovato non significa che il Napoli cambierà architettura in maniera radicale. È una organizzazione nuova, diversa da quel 4-3-3 che quasi tutti gli azzurri conoscono a memoria. Ed è il motivo per cui qui, in Val di Sangro, Ringhio insiste su questo genere di esercitazione. Ovvio che tutto ruota su due concetti: i giocatori hanno avuto solo due settimane di riposo e nel giro di venti giorni i muscoli devono nuovamente essere carburati e devono