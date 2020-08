Gattuso dà la carica a Mertens, Il Mattino: serve un gol a Barcellona per passare il turno

Ultime calcio Napoli - Dries chiede al tempo di fermarsi e di distrarsi. Perché lui corre verso un'occasione storica: centrare per la prima volta un quarto di finale di Champions. Solo Callejon, Manolas e Llorente sanno cosa significa passare queste colonne d'Ercole.

Mertens

Come riporta Il Mattino:

"Al Napoli servono i gol del bello di notte, del belga che quest'anno ha frantumato il record di reti in maglia azzurra (125) nella stagione in cui ha brillato solo a sprazzi. Nelle notti così Mertens diventa un veterano autentico, difficile che deluda. Non lo fa mai. In un anno in cui le cose sono andate a fasi alterne, nelle notti di Champions (ma anche in quelle di Coppa Italia) il suo zampino c'è stato sempre. Sei gol in questa edizione di Champions ma tra due giorni Dries arriverà a quota 34 presenze nei match delle coppe con le grandi orecchie. Ha rinnovato con il Napoli perché crede in un progetto vincente. Non solo in Italia. In Catalogna, di certo, gli stimoli non mancheranno. Gattuso lo ha caricato, il sorteggio è stato crudele: Messi, figurarsi. Il Barcellona è complessivamente superiore agli azzurri, anche se qualche onda sismica ne sta turbando la catalana serenità. Ma con Mertens là davanti, è un Napoli paziente e saggio".