Gattuso come ritroverà i nazionali? Tuttosport: il coach non nasconde una certa preoccupazione

Napoli Calcio - Il Napoli cerca contro il Crotone la quinta vittoria nelle ultime 6 partite di campionato, come racconta Tuttosport. Ma Gattuso come ritroverà i suoi 11 calciatori di rientro dalle varie nazionali?

“Il coach non nasconde una certa preoccupazione, perché gli impegni internazionali non lo hanno mai lasciato tranquillo. Oggi ritroverà Mertens che torna un po’ acciaccato e con una spalla indolenzita, riavrà Osimhen e Lozano totalmente rigenerati. E non è detto che non vengano schierati titolari contro il Crotone. Gattuso valuterà i tre nella seduta pomeridiana, con il gruppo quasi al completo, Rrahmani e Petagna ieri hanno svolto per la prima volta l’intera seduta in gruppo”