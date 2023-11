Garlando: "L'Inter non si troverà un Napoli stanco e avvilito: la prova di Madrid lascia solo energie positive negli azzurri"

Napoli Calcio - Luigi Garlando scrive sulla Gazzetta dello Sport riguardo Inter e Napoli:

"Ma questo non significa che l’Inter si troverà davanti un Napoli stanco e avvilito dalla sconfitta di Madrid. Il passaggio al Bernabeu lascia solo energia positiva nella testa degli azzurri che hanno giocato un’ottima partita.

Per raggiungere gli ottavi, gli basterà anche perdere con un gol di scarto. L’Inter, già qualificata, dovrà battere la Real Sociedad per chiudere al primo posto. La Lazio andrà a cercare il primato in casa dell’amico Cholo. Il Milan è appeso a un filo,condannato all’impresa e all’aiuto degli altri, ma è vivo. Negli ottavi, comunque, ci saremo, competitivi".