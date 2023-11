Garcia rischia la panchina? Repubblica: più volte vicino all'esonero, se non batte l'Empoli rischia la bocciatura definitiva

Ultime notizie Napoli - Il quarto posto in campionato e l’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi della Champions sono bastati a Rudi Garcia per salvare la sua panchina, ma non per guadagnarsi in modo stabile la fiducia di De Laurentiis, dei giocatori e dei tifosi, ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Garcia rischia la panchina?

Come racconta il quotidiano in edicola, Garcia rischia la panchina del Napoli:

“Monsieur Rudi è stato viceversa più volte a un passo dall’esonero: dopo il deludente pareggio di mercoledì sera contro l’Union è di nuovo sulla graticola: costretto a battere dopodomani al Maradona l’Empoli per non correre il rischio di una clamorosa bocciatura, che stavolta sarebbe definitiva”